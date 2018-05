Real Madrid staat opnieuw in finale Champions League, Bayern uitgeschakeld na spektakelstuk

Real Madrid heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League, op 26 mei in Kiev. De Koninklijke speelde in eigen huis 2-2 gelijk tegen Bayern München, na een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken. Benzema was de man van de match voor de Koninklijke met twee doelpunten. In de heenwedstrijd had Real met 1-2 gewonnen. Voor de titelverdediger is het de derde finale op een rij. Morgen spelen Liverpool en AS Roma om het tweede finaleticket.

Dani Carvajal en Isco ontbraken bij Real Madrid en dus moest coach Zinédine Zidane schuiven. Hij koos ietwat verrassend voor Lucas Vazquez om de rechtsachter, normaal gezien een flankaanvaller. Marco Asensio vormde samen met Cristiano Ronaldo en Karim Benzema het aanvallende trio. Casemiro begon op de bank, Mateo Kovacic startte. Voor Ronaldo was het overigens zijn 100e CL-optreden in het shirt van De Koninklijke, zijn 152e in totaal. Daarmee stak hij Xavi voorbij als recordhouder. Bij Bayern moest Jupp Heynckes Boateng, Coman, Neuer, Robben en Vidal missen. De in de heenmatch uitgevallen Javi Martinez was ook niet 100% fit, maar startte wel op de bank. Tolisso begon zo in de basis.

Voor Real Madrid lonkt de geschiedenisboeken. Nooit eerder slaagde een ploeg erin drie keer na elkaar de Champions League te winnen. De Beker met de Grote Oren is ook de laatste kans voor de Madrilenen om een prijs te pakken dit seizoen en dus probeerden de fans hun rol te spelen. Een uitzinnige menigte trakteerde de spelersbus op een ongezien ontvangst in de straten rond Bernabeu.

De spelers moeten van slag geweest zijn door die indrukwekkende menigte, want het begon slecht aan de match. Bij Real kregen ze de balk niet weg na een voorzet vanop rechts, Kimmich profiteerde en knalde van dichtbij de openingstreffer binnen: 0-1 na amper drie minuten. Bayern halfweg zijn opdracht, in Bernabeu doemde plots die avond van tegen Juventus op.

Maar lang duurde het feestje van de Duitsers niet. Na tien minuten gaven ze bij Bayern te veel ruimte weg. Marcelo zette voor vanop links, de vrijstaande Benzema kopte aan de tweede paal de gelijkmaker makkelijk tegen de touwen: 1-1 en het 54e CL-doelpunt van de Franse aanvaller. Van de nog actieve spelers doen enkel Ronaldo en Messi beter. De partij kwam nu in evenwicht en beide ploegen gingen op zoek naar een tweede doelpunt. Marcelo dribbelde tot op de doellijn en wilde Benzema aanspelen, maar had beter achteruit gelegd voor de vrijstaande Ronaldo. De daaropvolgende corner kwam bij Kroos terecht, maar die stuitte van dichtbij op Ulreich.

Aan de overkant moest Navas niet veel later redding brengen op een schot van Lewandowski. In de herneming trapte een vallende James van dichtbij op de lat. Met een 1-1 gingen we de rust in, Bayern wist wat het na de rust moest doen: minstens één keer scoren.

De Duitsers kwamen dan ook vol me goede moed uit de kleedkamers, maar kregen al snel het deksel op de neus. Tolisso wilde terugspelen op Ulreich, maar die schrok enorm van de aanstormende Benzema en gleed pardoes naast de bal. Een cadeau met een grote strik rond voor Benzema en de Fransman maakte er 2-1 van. (Bekijk hier het doelpunt)

Spektakel

Bayern in de problemen. Der Rekordmeister moest nu minstens twee keer scoren, verlengingen waren niet langer mogelijk. Maar met Duitsers ben je nooit klaar en dat mocht ook Real ondervinden. De bezoekers zetten een ware offensief in gang en belegerden het doel van Navas. De Costa Ricaan moest al snel redding breng op een schot van Alaba. Lewandowski claimde ook een strafschop na een twijfelachtige ingreep van Ramos, maar de Pool kreeg geen gehoor. Aan de overzijde kreeg Ronaldo dé kans om de match te beslissen, maar de Portugees liet de wenkende kans verrassend liggen.

Daar zou Ronaldo snel spijt van krijgen, want met het verstrijken van het uur was daar plots de gelijkmaker. Uitgerekend James Rodriguez, door Real uitgeleend aan Bayern werkte in twee tijden af: 2-2 en plots had Bayern genoeg aan één doelpunt om de Spanjaarden een hak te zetten. Opvallend: James juichte niet. Zidane greep snel in en bracht met Casemiro een pure breker op het veld, met Bale rekende hij op de omschakeling. Kovacic en doelpuntenmaker Benzema mochten gaan rusten.

Slotoffensief

Bayern bleef drukken en gelukkig voor Real stond Navas sterk te keepen. Hij hield met een knappe reflex Tolisso van een doelpunt. Dat moest hij later ook doen met een kopbal van Müller. Real Madrid kwam er nog maar zelfden uit en moest pompen. Sergio Ramos stond meermaals op de goede plek om Bayern af te stoppen. Zidane gooide er met Nacho nog een extra verdediger in om stand te houden. Dat lukte, want het bleef 2-2. Op 26 mei kan Real Madrid in Kiev een gooi doen naar zijn derde Champions League op een rij.

