Twee goals maar blunder blijkt fataal voor Nainggolan en AS Roma: Liverpool naar finale Champions League

AS Roma is er ondanks een 4-2-zege tegen Liverpool niet in geslaagd om door te stoten naar de finale van de Champions League. The Reds zakten met een 5-2-voorsprong uit de heenwedstrijd af naar Rome en konden voor rust meteen twee keer scoren, onder meer na een vroege blunder van Radja Nainggolan. Via een Engelse owngoal en Dzeko na rust kwam Roma al vroeg in de tweede helft langszij maar de twee (!) goals van Nainggolan in het slot kwamen te laat. Liverpool stoot zo na hun sterke heenwedstrijd door naar de finale. Op 26 mei treft het daarin Real Madrid.

Radja Nainggolan startte in de basis bij AS Roma, dat in een 4-3-3 voluit voor de aanval koos. Bij Liverpool moest Simon Mognolet opnieuw toekijken vanop de bank, Wijnaldum kwam in de plaats van de geblesseerde Oxlade-Chamberlain.

Roma had thuis nog geen enkele goal geslikt in deze Champions League en . In een kolkend Stadio Olimpico nam AS Roma meteen het initiatief.

Blunder Nainggolan

Voor Nainggolan (29) was deze halve finale een unieke kans om aan bondscoach Roberto Martinez te tonen dat hij een plek verdient in de Belgische WK-selectie. Helaas kende “The Ninja” een slechte start: na negen minuten gaf hij de bal aan de middellijn zomaar knullig weg in de voeten van Firmino en zette zo ongewild een aanval van Liverpool op gang. Firmino gaf op het gepaste moment mee met Mane en de spits maakte simpel af: 0-1...

Foto: AFP

Owngoal Liverpool

Roma gaf zich echter niet gewonnen en knokte terug. Met een gelukje viel na een kwartier zelfs al de gelijkmaker. Lovren ontzette de bal maar knalde via Milner in eigen doel. Karius, die voorts een attente wedstrijd keepte, was kansloos: 1-1.

Foto: Photo News

Tweede geschenk

Roma geloofde er terug in, maar moest de wet van de sterkste ondergaan. De beste kansen waren van Liverpool en Wijnaldum profiteerde van knullig uitverdedigen op een hoekschop om de 1-2 tegen de touwen te koppen.

Foto: Photo News

Bij de thuisploeg deden vooral Dzeko en El Shaarawy hun best, maar verder dan een afgeweken schot op de paal van laatstgenoemde kwamen ze niet. Op slag van rust demonstreerde Pellegrini de onmacht van Roma door een vrije trap richting cornervlag te keilen. Nainggolan kon zich niet echt herpakken na zijn blunder en kende vooral voor rust een moeilijke wedstrijd: vaak vond hij geen oplossingen en de kansjes die hij kreeg om uit te halen trapte hij wild over.

Gelijkmaker doet hopen

Liverpool leek op rozen te zitten maar na zeven minuten in de tweede helft bruiste het Stadio Olimpico weer. Karius bokste een schot van El Shaarawy in de voeten van Dzeko, die zo’n kans niet laat liggen en er 2-2 van maakte.

Foto: Photo News

Aan kansen geen gebrek

De hoop van de supporters flakkerde weer op maar Roma moest wel nog drie keer scoren. De Italianen drukten ook door en versierden enkele kansen via invaller Ünder, El Shaarawy (tot tweemaal toe), Dzeko en Gonalons maar een derde doelpunt bleef uit.

Foto: Photo News

Aan de overkant bleef Mo Salah deze keer opvallend onzichtbaar, de bezoekers waren enkel gevaarlijk op een sporadische counter via Firmino en risicovol uitverdedigen van doelman Alisson.

Knappe eerredder voor Nainggolan

De tijd was echter in het voordeel van de Engelsen. Dzeko kwam nog dicht bij een derde Romeinse treffer maar zijn schotje was te slap om Karius te bedreigen. In de 86e minuut klopte uitgerekend Nainggolan de Duitser dan toch nog met een onhoudbare streep. Maar de Rode Duivel vierde de knappe 3-2 ingetogen: hij besefte dat zijn vroege blunder fataal bleek te zijn…

In de extra tijd mocht hij zelfs nog een strafschop trappen nadat Ünder de bal tegen de hand van Klavan trapte. Scheidsrechter Skomina legde de bal op de stip en Nainggolan knalde de bal tegen de touwen maar meteen daarna werd afgefloten en bleek de 4-2-zege dus niet genoeg.

Foto: Photo News

Na affluiten moest een ontroostbare Nainggolan getroost worden door zijn ploegmaats.

Foto: REUTERS

Finale tegen Real

Liverpool maakte het dus nog spannend maar speelt op zaterdag 26 mei in het olympisch stadion van Kiev wel de Champions League-finale tegen Real Madrid, dat zich dinsdag al plaatste na een 2-2-gelijkspel tegen Bayern München.

Ook in 1981 namen Real Madrid en Liverpool het al eens tegen mekaar op in de finale van de belangrijkste Europese voetbalcompetitie. Liverpool won toen met 1-0.