Een wereldgoal van Bale en twee gruwelijke blunders van Karius: Real Madrid wint derde Champions League op een rij

Real Madrid heeft voor de vierde keer in vijf jaar de Champions League gewonnen, de derde op een rij. In Kiev profiteerde De Koninklijke voluit van twee monumentale blunders van Loris Karius. Tussendoor scoorde invaller Gareth Bale een wereldgoal, met een prachtige omhaal. Real Madrid haalde het uiteindelijk met 3-1 van Liverpool, dat ook nog eens Mo Salah zag uitvallen.

Vooraf stalen vooral de fans van Liverpool de show. Kiev werd gehuldigd in rode wolken, de Engelse voetballiederen weerklonken door de straten van de Oekraïense hoofdstad (bekijk hier de beelden). De Spaanse fans moesten het voor de match alvast afleggen tegen hun collega’s uit Liverpool. Zowel Jürgen Klopp als Zinédine Zidane besloot geen wit konijn uit zijn hoed te toveren, beiden kozen voor het verwachte elftal. De hele wereld keek vooral uit naar het duel tussen Mo Salah en Cristiano Ronaldo.

Foto: REUTERS

Real lichtjes favoriet voor aanvang, maar op het veld nam Liverpool meteen het heft in handen. Varana moest meteen Mané afstoppen, Modric gooide zich enkele minuten later voor het schot van Salah. De druk van de Engelsen bleef, doelman Navas verkeek zich op een diepe bal maar kwam met de schrik vrij. Liverpool speelde zonder complexen, Real Madrid kende een moeizame start. Pas rond het kwartier kwamen de Madrilenen een eerste keer piepen, Ronaldo knalde vanuit een scherpe hoek over. Aan de overzijde verkeek Navas zich ditmaal op een voorzet, maar Van Dijk kon niet knikken.

Real Madrid herstelde naargelang de eerste helft vorderde het evenwicht, al moest Ramos nog even de meubelen redden. De verdediger deed zijn naam even later alle eer aan. In een duel met Salah klemde de aanvoerder van Real de arm van de Egyptenaar. De twee kwamen ten val, Ramos viel hard op de schouder van Salah en de vedette van Liverpool bleef liggen. Hij zou niet verder kunnen en verliet in tranen het veld. Lallana kreeg de ondankbare taak de man van het seizoen te vervangen.

Ronaldo troost de onfortuinlijke Salah. Foto: AFP

Real kreeg het overwicht na het uitvallen van Salah, maar verloor zelf Carvajal. De Koninklijke kwam nu wel gevaarlijker opzetten en op slag van rust leek het te scoren. Karius pareerde de kopbal van Ronaldo nog, maar in de rebound werkte Benzema af. Het doelpunt werd echter terecht afgekeurd voor buitenspel, 0-0 aan de rust.

Blunderende Karius

Na de pauze schoot Real furieus uit de startblokken, Isco trof meteen de lat na nonchalant verdedigen bij Liverpool. Karius was klaarblijkelijk onder de indruk van een ontketend Real, want de Duitse concurrent van Simon Mignolet ging gruwelijk in de fout. De doelman raapte een diepe bal op, wilde uitgooien maar wierp het leer pardoes tegen Benzema. De bal rolde tergend traag over de doellijn: 1-0 voor Real.

Foto: AP

De Koninklijke op rozen in deze moeilijke partij, het was een geschenk uit de hemel. Maar The Reds toonden weerbaarheid en enkele minuten later hingen de bordjes alweer gelijk. Lovren won het kopduel op een hoekschop, Mane troefde Marcelo af en tikte de gelijkmaker van dichtbij binnen: 1-1 en alles ter herdoen. De Engelse fans leefden op en The Kop zong uit volle borst. Maar dan kwam Gareth Bale...

Gouden Wissel

Na een uur spelen haalde Zidanen een ietwat bleke Isco naar de kant. Met Bale gooide de Franse trainer er wat meer power, snelheid en doelgerichtheid op. Een gouden wissel, want amper twee minuten nadat hij erin kwam trapte Bale zijn ploeg op voorsprong. En hoe! Marcelo zwierde voor vanop links, Bale kroop even in de huid van Ronaldo en met een spectaculaire omhaal trof hij raak. Ditmaal had Karius geen verhaal, Zidane kon zijn ogen alweer niet geloven: 2-1.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: AFP

Real weer op rozen, maar opnieuw toonde Liverpool dat het over heel veel veerkracht beschikt. Mané ging zijn kans, maar zijn schot spatte uiteen op de paal. De Madrilenen konden naar hartenlust counteren, Ronaldo had echter teveel tijd nodig en Robertson kon nog tijdig ingrijpen. De beste kansen waren nu wel voor Real, dat bloed rook én kon rekenen op een dramatische prestatie van Karius. Bale vuurde van wel heel ver op doel, recht op de Duitser. Maar de doelman liet het schot simpelweg door zijn handschoenen glippen: 3-1 voor Real. Twee monumentale blunders in de Champions League-finale, het wordt een lange nacht voor Karius...

Foto: REUTERS

Het was de klap te veel voor Liverpool, dat de handdoek gooide. Bale maakte bijna een hattrick, Ronaldo ging in de blessuretijd nog op doel af maar ref Mazic legde de wedstrijd net dan stil voor een veldbestormer. Het had allemaal geen belang meer, de match was al gespeeld. Real Madrid won met 3-1 en pakt zijn derde Champions League op een rij. Voor Cristiano Ronaldo is het de vijfde Beker met de Grote Oren, een unicum.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: Photo News

Bale: “Mijn stempel kunnen drukken”

Gareth Bale maakte het verschil met twee doelpunte, waaronder een wereldgoal. “Ik wilde de match beïnvloeden. Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik niet startte, maar het is een ploegsport en toen ik inviel wilde ik mijn stempel drukken. Dat is gelukt, denk ik. Of wij één van de beste teams ooit zijn? Dat is voor de mensen om te bepaken, maar we weten wat we bereikt hebben. Het was een moeilijk seizoen in de Spaanse competitie, maar de Champions League maakte veel goed.” Ronaldo trad zijn ploegmaat bij. “Dit is het belangrijkste dat we kunnen winnen. Het was een moeilijke match, maar we waren beter.”

Liverpool-verdediger Virgil Van Dijk baalde als een stekker. “Het is jammer dat Salah uitvalt, hij is een belangrijke speler voor ons. We hebben echter genoeg kwaliteit op de bank. De 1-0? Ik heb het niet gezien, eerlijk gezegd. Het was heel raar. Dan weet je dat het lastig wordt. We komen goed terug, en dan is er dat wonderdoelpunt. Die kwaliteit hebben ze nu eenmaal. Fouten van Karius? We doen het met de ploeg. Het hoort er nu eenmaal bij.”