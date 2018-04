Afgang voor Arsenal: Griezmann schenkt tien Madrilenen in extremis goede uitgangspositie

Arsenal heeft de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid in de halve finales van de Europa League niet kunnen winnen. De thuisploeg mocht bijna een volledige wedstrijd tegen tien Madrilenen spelen nadat Vrsjalko al vroeg twee gele kaarten pakte, maar de Gunners profiteerden daar niet van. Lacazette maakte op het uur de 1-0, in het slot zorgde Griezmann voor de levensbelangrijke gelijkmaker: het werd 1-1.

Het Emirates Stadium stond na het eerder aangekondigde vertrek van manager Arsène Wenger onder hoogspanning voor deze wedstrijd. De fantastische sfeer inspireerde de spelers duidelijk, want de Gunners begonnen het beste aan de partij. Lacazette kreeg na enkele minuten al meteen twee goede kansen op de openingstreffer, maar die kwam er niet. De taak van Arsenal leek een stuk simpeler te worden toen Sime Vrsjalko na negen minuten zijn tweede gele kaart - en dus rood - pakte. En dat voor twee zeer gelijkaardige fouten, want de Kroaat ging twee keer stevig door op een Londens been.

Oblak houdt stand

Bij Atlético waren ze duidelijk het noorden kwijt na de vroege rode kaart, wat erin resulteerde dat hun woedende coach Diego Simeone nog voor het kwartier naar de tribunes werd gestuurd. Arsenal weigerde intussen van alle commotie te profiteren. De Gunners fusilleerden het doel van doelman Oblak, maar die hield stand met enkele indrukwekkende saves: zowel Welbeck, Wilshere als Monreal kwamen niet langs de Sloveense goalie. Atlético kwam intussen steeds beter in de wedstrijd en bedreigde Arsenal-doelman Ospina zelfs meermaals met enkele gevaarlijke pogingen. Vooral Antoine Griezmann toonde zich erg bedrijvig. Een leuke eerste helft, maar doelpunten vielen er niet: 0-0 was de ruststand.

Foto: REUTERS

De tweede helft begon aan een gezapig tempo. Arsenal dreigde wel, maar het kon slechts zelden door de Madrileense defensie breken en Oblak op de proef stellen. Na een uur was het dan toch eindelijk raak op een hoge voorzet van Wilshere, die door Lacazette feilloos tegen de netten werd gekopt. Arsenal nam geen genoegen met de 1-0 en ging voluit op zoek naar meer doelpunten. Vooral Lacazette en Welbeck kregen enkele degelijke kansen, voor de bezoekers was het puffen en blazen.

Griezmann doet het bezoekersvak ontploffen

Arsenal bleef de match in handen houden, maar verzaakte de voorsprong uit te breiden. Zo kon het gebeuren dat de Gunners in het slot nog het deksel op de neus kregen: na een fantastische counter verschalkte Griezmann zowel Koscielny als doelman Ospina, om uiteindelijk via de knie van Mustafi de bal in het dak van het doel te rammen. De levensbelangrijke 1-1 stond op het bord. Een slotoffensief van Arsenal leverde niks meer op, waardoor Atlético Madrid met een prima uitgangspositie de terugwedstrijd kan aanvangen.

Foto: Photo News

Marseille zet stap richting finale

In de andere halve finale boekte Olympique Marseille in een stampvol Stade Vélodrome een 2-0 zege tegen Salzburg.

L’OM verzilverde op het kwartier een vrije trap. Dimitri Payet schilderde de bal op het hoofd van de vrijstaande Florian Thauvin, die de score opende zij het via een deviatie met zijn hand. Salzburg antwoordde een kwartier later via Stefan Lainer. Hij vergat na een knappe solo de kroon op het werk te zetten.

Na de rust duwden de Oostenrijkers het gaspedaal stevig in, maar het doelpunt viel aan de overzijde. Clinton N’Jie en Payet rolden de Oostenrijkse verdedigers op de tegenaanval op. De nog maar pas ingevallen N’Jie (63.) verdubbelde de voorsprong. Salzburg drong nog aan, maar kwam niet meer tot scoren. De halfvolley van Fredrik Gulbrandsen strandde tien minuten voor het laatste fluitsignaal op de paal.

Volgende week worden op 3 mei (21u05) de terugwedstrijden afgewerkt. De Gunners moeten in het Wanda Metropolitanostadion nog vol aan de bak. Olympique Marseille heeft een ruimere marge, maar is in Salzburg best op zijn hoede. .