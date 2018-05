Drama in Salzburg: Marseille plaatst zich voor finale Europa League na onterechte hoekschop in verlengingen

Olympique Marseille heeft zich geplaatst voor de finale van de Europa League. Het verloor met 2-1 na verlengingen op het veld van Red Bull Salzburg. Marseille had de heenmatch in eigen huis met 2-0 gewonnen. De Fransen mogen in Lyon de finale in eigen land afwerken. De tegenstander is dan Atlético Madrid.

Coach Marco Rose van Red Bull Salzburg had voor de match laten vallen dat zijn ploeg erg aanvallend zou beginnen. Dat maakte de thuisploeg de eerste tien minuten alvast niet waar. Marseille had het meeste balbezit, zonder gevaar te creëren. Iets voor het kwartier kon thuisspits Dabbur toch eens uitbreken tot in de zestien. Marseille-doelman Yohann Pelé kon zijn schot pas in drie tijden wegwerken. De herneming van Samassekou was te zwak. Marseille reageerde meteen. Sanson nam een bal op de slof van net buiten de zestien, maar de bal hobbelde een metertje naast.

Foto: REUTERS

Ook het tweede deel van de eerste helft bood geen uitgespeelde kansen. Het spel ging wel goed over en weer, maar de beslissende pass ontbrak bij beide ploegen. Salzburg nam de laatste tien minuten voor rust de mach wat meer in handen. Verder dan enkele ongevaarlijke vrije trappen kwam het niet. De Franse verdediging had alles volledig onder controle. De brilscore bij de rust was een juiste weergave van een kansarme eerste helft.

Mooie rush Haidara breekt match open

De tweede helft begon veelbelovend en Marseille stak meteen de neus aan het venster. Payet kapte op links zijn man uit en zette voor. De volledig vrijstaande Germain, die de geblesseerde Kostas Mitroglu in de spits verving, plaatste de bal net naast de verste paal. Net tijdens die sterke periode van Marseille viel het doelpunt aan de overkant. Amadou Haidara slalomde zich doorheen de verdediging en plaatste de bal naast Pelé in doel. Het doelpunt deed de wedstrijd volledig kantelen en iets voor het uur kon Dabbur zijn voet niet goed tegen een scherpe voorzet van Lainer zetten.

Foto: AFP

Salzburg werd in minuut 65 beloond voor zijn aanvalslust. Schlager controleerde een afvallende bal en haalde uit. Zijn schot week af op Sarr en Pelé was opnieuw verslagen. De thuisploeg ging meteen op zoek naar een derde doelpunt. Een lage voorzet bereikte Hwang Hee-Chan. De Zuid-Koreaan plaatste de bal in de korte hoek, maar Pelé redde uitstekend. Daarna ging de storm van de Oostenrijkers liggen en herstelde Marseille het evenwicht. Florian Thauvin kopte eerst op de lat en claimde vijf minuten voor tijd een strafschop. Hij trapte de bal tegen de uitgestrekte arm van Caleta-Car. Scheidsrechter Karasev zag er geen graten in. De 2-0 tussenstand na 90 minuten betekende verlengingen.

Rolando (ex-Anderlecht) beslist match

In de eerste verlenging begon Marseille het best. Invaller Anguissa nam de bal van buiten de zestien ineens op de slof. Doelman Walke kon er niet bij, maar de bal ging langs de verkeerde kant van de paal buiten. De grootste kans was wel voor Salzburg. Pelé hield met een superreflex een kopbal van Caleta-Car uit zijn doel.

De tweede verlenging leek een maat voor niets. Beide ploegen zaten er fysiek door en bereidden zich voor op de strafschoppen. Salzburg zag Berisha uitvallen met een blessure. De drie wissels waren al opgebruikt en de thuisploeg moest dus nog 9 minuten met z’n tienen verder. In de 17e minuut van de tweede verlenging kreeg Marseille - nadat de bal afweek op eigen speler Ocampos - een onterechte hoekschop. Die werd vervolgens binnengekopt door voormalig Anderlecht-speler Rolando. Salzburg kon niet meer reageren en verloor nog uitblinker Haidara met een tweede gele kaart.

Foto: REUTERS

Finale tegen Atlético Madrid

Marseille behaalt zo voor de derde keer in zijn bestaan de finale van de Europa League. Zowel in 1999 als in 2004 speelde de Zuid-Franse club al een eindstrijd in de toenmalige UEFA Cup. Respectievelijk Parma (3-0) en Valencia (2-0) bleken te sterk.

Tegenstander in die finale wordt Atlético Madrid dat Arsenal met 1-0 versloeg. Diego Costa scoorde vlak voor rust het enige doelpunt. De wedstrijd vindt plaats op woensdag 16 mei in Lyon.