De zwanenzang van Wenger: Atlético Madrid klopt Arsenal met kleinste verschil en speelt finale Europa League

Arsène Wenger zal zijn indrukwekkende trainerscarrière bij Arsenal afsluiten zonder Europese trofee. De Gunners gingen in de halve finale van de Europa League met 1-0 de boot in bij Atlético Madrid en zijn na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd uitgeschakeld. Diego Costa zorgde op slag van rust voor de enige treffer van de wedstrijd. De finale wordt op 16 mei gespeeld in Lyon tegen Marseille. Na een onterechte strafschop in de verleningen plaatsten de Fransen zich te koste van Red Bull Salzburg.

Arsenal en Atlético Madrid speelde vorige week in het Emirates Stadium 1-1 gelijk in de heenwedstrijd van de halve finales. Voor de Gunners was het een bittere pil om te slikken, want Arsenal speelde zo goed als de volledige wedstrijd tegen tien Madrilenen nadat Sime Vrsaljko al snel twee keer geel en dus rood pakte. Arsène Wenger, die dit seizoen na 22 jaar afscheid neemt als manager van Arsenal, zag zijn kansen op een gedroomde aftocht in de Europa League-finale zo plots een stuk kleiner worden. Al kon Wenger zijn team donderdagavond wel gewoon vanaf de zijlijn coachen, in tegenstelling tot Atlético-collega Diego Simeone: die zat in de tribunes nadat hij in de heenmatch zijn ongenoegen richting de scheidsrechter iets te nadrukkelijk liet blijken.

Geen WK voor Koscielny?

Het was de thuisploeg die het beste aan de wedstrijd begon. Atlético Madrid eiste de bal op en kreeg via Diego Costa al snel een goede kans op de 1-0, maar de spits miste. Even later was er drama bij Arsenal toen aanvoerder Laurent Koscielny noodgedwongen naar de kant moest. De Fransman misstapte zich en zou mogelijk een zware blessure aan de achillespees opgelopen hebben, waardoor zijn WK in gevaar is. Voor Wenger was het zo al meteen puzzelen: Chambers kwam het veld op in de plaats van de getroffen aanvoerder.

Foto: Action Images via Reuters

Nadat Koscielny met een draagberrie van het veld gedragen was, viel de wedstrijd volledig stil. Pas vlak voor het halfuur volgde weer een goede kans na een slimme pas van Vitolo. Costa pikte de bal op en verspeelde die vervolgens, terwijl spitsbroeder Griezmann nochtans volledig vrij stond. Even later kreeg Lacazette namens Arsenal de beste kans van de eerste helft, maar de Fransman tikte de bal iets te ver voor zijn voeten uit. Atlético werd intussen dreigender via Griezmann en Costa en in de extra tijd betaalde zich dat ook uit in een doelpunt: Griezmann zorgde voor de assist, Costa hield waakhond Bellerin af en duwde langs Ospina de 1-0 binnen.

Arsenal met de moed der wanhoop

De opdracht was duidelijk voor de bezoekers in de tweede helft: scoren. Het was echter Atlético dat zeer dicht bij de 2-0 kwam, opnieuw via Costa, maar invaller Chambers redde de meubelen voor Arsenal. Ook Griezmann kon met een knappe krul niet voor een verdubbelde voorsprong zorgen. Arsenal werd plots wakker en dreigde op korte tijd twee keer via Lacazette en Xhaka, maar respectievelijk Godin en doelman Oblak hielden de netten schoon. Het spel bleef heen en weer gaan, maar ook Mkhitaryan en Griezmann konden de score niet veranderen. De ingevallen publiekslieveling Fernando Torres trapte de laatste kans op doelman Ospina.

Foto: Photo News

Voor Arsène Wenger komt er dus geen Europese beker op zijn palmares. In het seizoen 1999-2000 verloor Arsenal de finale van de UEFA Cup (de voorganger van de Europa League) tegen het Turkse Galatasaray na strafschoppen. Zes jaar later gidste Wenger de Londense club naar de finale van de Champions League, maar die ging met 2-1 verloren tegen FC Barcelona. In eigen land kende Arsenal onder Wenger wél succes: de Franse manager pakte in zijn 22 jaar bij de Gunners drie Engelse landstitels, zeven FA Cups en zeven Community Shields.

Finale tegen Marseille

In de andere halve finale moest het Oostenrijkse Red Bull Salzburg voor eigen publiek een 0-2-achterstand ophalen tegen Olympique Marseille. De thuisploeg vond voor rust echter geen gaatje in de Franse defensie, vroeg in de tweede helft opende Haidara echter de score voor de Duitsers. Salzburg was baas en scoorde na 20 minuten nog een tweede keer maar verder kwam het niet en dus volgden er verlengingen. Daarin scoorde Rolando (ex-Anderlecht) de beslissende 2-1, weliswaar na een onterecht toegekende hoekschop...

De finale wordt op 16 mei in het Parc Olympique Lyonnais gespeeld.