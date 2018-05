Efficiënt Atlético heeft geen medelijden met Marseille en wint de Europa League

Jammer voor Gert Verheyen. Gaf hij bij Sporza voor het laatst analyse bij een wedstrijd, kreeg hij een heerlijk lelijke finale voorgeschoteld. Atletico won. Op zijn Atleti’s. Dodelijk efficiënt en voorspelbaar. 0-3. Slaapverwekkend voor de neutrale fan, likkebaarden voor fanatici van Diego Simeone. Die zijn prijzenkast puilt stilaan uit.

Hij stond daar in de nok van het stadion, gehuld in de rook die de vurige Marseille-fans hadden ontwikkeld. Diego Simeone overschouwde na een halfuur zijn troepen en zag dat het goed was. Schorsing of geen schorsing. L’OM was in het vijandige Lyon waar de Europa League-finale plaatsvond heel goed begonnen – wat als Valère Germain die reuzenkans na vier minuten gewoon had binnengetrapt? – maar werd even snel geconfronteerd met de realiteit. Balverlies van André-Frank Anguissa. Eén passje van Gabi, Antoine Griezmann met de afwerking. 0-1. Twintig minuten ver, maar fluit toch maar af, scheids.

Creatieve werkpaarden

Want eens op voorsprong gekomen verliest Atletico niet. Vier treffers slikten de Spanjaarden deze Europa League. Vier doelpunten op negen matchen, dat is er niet eens één elke twee partijen. Zelfs in wat mogelijk het laatste seizoen van Simeone bij Atletico is, gaan alle spelers door het vuur door hem. Kenmerken van dit Simeone-tijdperk: Artiesten als Koke, Griezmann of Saul Niguez zijn onder de Argentijn ware werkpaarden, een oudgediende als Diego Godin weet perfect wanneer hij wil dat zijn coach de bal liever weggekeild ziet en Diego Costa is onder Simeone de beste variant van Diego Costa: die van scorende smeerlap. Zeventig minuten zat Olympique Marseille in de tang van dat kuitenbijtende Spaanse geheel. Dat creatieveling Dimitri Payet al vroeg uitviel maakte de kruistocht er voor de Fransen alleen maar doellozer op. Atletico hield de 0-1 voor rust makkelijk vast, scoorde meteen na rust de 0-2. Griezmann opnieuw. Gabi zette helemaal op het eind de kers op de taart. Scheids, had toch afgefloten.

Zes op negen voor Spanje

Door de zege van Atletico blijft de Europa League Spaans kleuren. Van de negen finales sinds de invoering van de competitie in het seizoen 2009-2010 werden er maar liefst zes gewonnen door Spaanse ploegen: drie keer heerste Sevilla, drie keer won Atletico. Twee van die zeges kwamen er onder Simeone. Tel daar nog twee verloren Champions League-finales bij, een titel, een beker en een Spaanse en Europese Supercup bij en je beseft nog maar eens dat Simeone van Atletico een Europese topclub heeft gemaakt. Wat men ook van zijn voetbalfilosofie vindt.