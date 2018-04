Boyata en Celtic geven grote rivaal Rangers pak voor de broek en pakken zevende Schotse titel op rij

Celtic is voor de zevende opeenvolgende maal de kampioen van Schotland. Het team uit Glasgow vernederde zondag op de tweede speeldag van de nacompetitie in de Schotse Premiership in een stadsderby rivaal Rangers. De ‘Old Firm’ in het Celtic Park eindigde op 5-0.

Celtic had bij de rust Rangers al tegen het canvas gemept. Tweemaal Edouard (14. en 41.) en Forrest (45.) zorgden voor 3-0 bij de pauze. In de tweede periode diepte Celtic snel de kloof uit. Rogic (47.) en McGregor (53.) zetten de 5-0 eindstand op het bord. Dedryck Boyata speelde bij de thuisploeg de hele partij en gaf de assist voor de 3-0 van Forrest. Zijn ploegmaat Charly Musonda jr. ontbrak op het wedstrijdblad.

In de stand telt Celtic 78 punten. Eerste achtervolger Aberdeen heeft er 68, en kan ‘The Bhoys’ met nog drie speeldagen voor de boeg dus niet meer bijbenen. Rangers staat derde met 65 punten.

🏆 @CelticFC win their 4⃣ 9⃣ Scottish league title and their 7th in a row.

Only one club in the world has won more top flight league titles - Rangers, 54. — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 29, 2018

Voor Celtic is het de zevende landstitel op rij, de 49e uit de clubgeschiedenis. Rangers zette in 2011 voor het laatst het kampioenschap op zijn naam. Celtic en Rangers domineren al decennia het Schotse voetbal. Het is al van 1985 geleden dat geen van beide teams de titel pakten. Aberdeen kroonde zich toen tot de beste ploeg.

#Magnificen7 Celtic



Celtic Football Club are seven-in-a-row Champions of Scotland! pic.twitter.com/LwWLZ7DnQ5 — Celtic Football Club (@CelticFC) 29 april 2018

