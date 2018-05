Lokomotiv Moskou kroont zich na 14 jaar opnieuw tot Russisch landskampioen

Lokomotiv Moskou heeft zich zaterdag voor het eerst in 14 jaar nog eens tot kampioen van Rusland gekroond. Na de 1-0 overwinning tegen Zenit Sint-Petersburg op de 29e en voorlaatste speeldag in de Premier League kan Lokomotiv in de stand niet meer bijgebeend worden door eerste achtervolger en stadsrivaal Spartak, de ploeg van Sofiane Hanni (ex-Anderlecht en KV Mechelen).