Lewandowski evenaart Bundesliga-record van Heynckes en wint met Bayern van Schalke 04

Bayern-spits Robert Lewandowski heeft zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Shalke 04 voor de elfde keer op rij de netten doen trillen in de Allianz Arena. Daarmee evenaart de Poolse scherpschutter het Bundesliga-record van zijn eigen coach Jupp Heynckes.

Lewandowski opende in de topper van de 22e speeldag tegen Schalke 04 de score. Het is al de elfde thuiswedstrijd op rij dat de Pool op het scorebord staat. In 1972 leverde een reeks van elf thuiswedstrijd met minstens één doelpunt een record op voor Jupp Heynckes, toen aanvaller bij Borussia Mönchengladbach. Na 46 jaar wordt het record van de huidige coach van Bayern geëvenaard.

Mede dankzij het doelpunt van Lewandowski versloeg Bayern München Schalke 04 met 2-1. Op zaterdag 24 februari kan Lewandowski het record scherper stellen als Hertha Berlijn op bezoek komt.