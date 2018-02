Batshuayi scoort eens niet, maar Dortmund wint wel van Thorgan Hazard

Borussia Mönchengladbach heeft zondag op speeldag 23 in de Duitse Bundesliga met 0-1 verloren van Borussia Dortmund. Thorgan Hazard en Michy Batshuayi namen het tegen mekaar op, en startten beiden in basis.

Batshuayi maakte ook zijn vierde wedstrijd voor Dortmund helemaal vol, maar kwam deze keer niet tot scoren. Hij kreeg amper kansen. Het enige doelpunt kwam van zijn ploegmaat Marco Reus (32.). Bij de tegenpartij speelde ook Thorgan Hazard 90 minuten, maar hij kon het tij niet keren.

In een relatief gesloten partij was het Mönchengladbach dat in de tweede helft meer creëerde, en op het einde eigenlijk de gelijkmaker verdiende. Dortmund schuift voorlopig op naar de tweede plaats, weliswaar op negentien punten van leider Bayern. Mönchengladbach is tiende.