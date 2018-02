Casteels lijkt zich met penaltysave tot held te kronen, maar Bayern pakt in extremis de zege

Bayern München is met 1-2 gaan winnen op het veld van Wolfsburg, maar die overwinning had heel wat voeten in de aarde. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong via Didavi. Robben kreeg na de pauze de kans om vanop de stip gelijk te maken, maar Casteels redde de elfmeter van de Nederlander. Iets na het uur maakte Wagner alsnog gelijk en in de blessuretijd ging de bal wéér op de stip. Ditmaal zette Lewandowski zich achter de bal. Casteels koos alweer de goede hoek, maar moest zich toch gewonnen geven.

Tegen de troepen van oefenmeester Jupp Heynckes begon het uitstekend voor Wolfsburg: Daniel Didavi kopte de thuisploeg na acht minuten op voorsprong na een corner. Bayern München, dat zijn laatste negen matchen won, was meteen op achtervolgen aangewezen. Het was een bitse strijd met veel overtredingen, waardoor de bal om de haverklap stil lag. De Zwitserse middenvelder Renato Steffen tekende in de 53e minuut voor de zoveelste overtreding toen hij de bal te fors afschermde in de kleine baklijn. Arjen Robben nam de elfmeter voor zijn rekening, maar doelman Koen Casteels kon de bal via de paal uit zijn kooi ranselen: een knappe redding van de 25-jarige Antwerpenaar.

Tweede penalty

Tien minuten later zette diezelfde Robben echter zijn foutje recht: na een snelle counter dropte hij de bal op het hoofd van Sandro Wagner, die aan de eerste paal in de verste hoek binnen kopte. De laatste twintig minuten waren voor de Duitse recordkampioen, met de ene doelpoging na de andere. Vlak voor affluiten klampte Gian-Luca Itter zich vast aan de arm van de voorbijrazende Robben op de rand van strafschopgebied. Strafschop oordeelde de ref, terwijl de beelden aantonen dat de fout net buiten de zestien gebeurde. Invaller Robert Lewandowski faalde niet en zette de strafschop om: 1-2.

Divock Origi en Casteels speelden de volledige wedstrijd, Landry Dimata viel in het slot in. Wolfsburg doet een slechte zaak met de nieuwe nederlaag. Het bengelt op een dertiende plaats in de stand met amper één puntje meer dan Mainz, dat zestiende staat en op dit moment dus play-offs zou moeten spelen tegen de degradatie.

Bayern stevent dan weer recht op een nieuwe landstitel af. Het telt 21 punten meer dan Bayer Leverkusen. RB Liepzig moet dit weekend nog wel in actie komen en kan mits een zege de schade beperken tot 18 punten.