Lewandowski wordt buitenlandse topschutter aller tijden van Bayern na monsterzege

De Pool Robert Lewandowski is zaterdag de buitenlandse topschutter aller tijden van Bayern München geworden. Hij gaat de Braziliaan Giovanni Elber voorbij. Bayern won zaterdag met 6-0 van Hamburg, Lewandowski scoorde een hattrick.

In alle competities samen zit Lewandowski (29) nu aan 142 doelpunten voor Bayern. Elber maakte tussen 1997 en 2003 139 doelpunten. Lewandowski rondde zaterdag ook de kaap van de honderd doelpunten voor Bayern in de Bundesliga. Niemand sloopte die grens zo snel als de Pool, die maar 120 wedstrijden nodig had. Gerd Müller had daar destijds 136 wedstrijden voor nodig.

Met zijn passage bij Dortmund erbij zit Lewandowski nu aan 174 doelpunten in de Bundesliga. De beste buitenlander is nog altijd de Peruviaan Claudio Pizarro met 192 stuks.