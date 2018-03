De Batsman is terug! Batshuayi matchwinnaar in knotsgekke wedstrijd met twee goals voor Dortmund

Michy Batshuayi is back! De spits van de Rode Duivels begon zondag bij Dortmund dan wel op de bank - na vijf wedstrijden zonder een doelpunt moest zijn trainer Peter Stoger een beslissing nemen - maar scoorde na zijn invalbeurt wel twee levensbelangrijke goals voor BVB. Onder het goedziende oog van de Gelbe Wand wiste hij tot tweemaal toe de gelijkmaker van Frankfurt uit. Dortmund won zo, na twee gelijke spelen op een rij, met 3-2.

Dortmund klom snel op voorsprong na een eigen doelpunt van Marco Russ. De verdediger gleed een gemeten voorzet van Christian Pulisic voor de voeten van naamgenoot Reus in doel.

Batshuayi startte op de bank en mocht bij een 1-0 tussenstand op het uur invallen. Dat bleek nodig, want een kwartier voor tijd hing Luka Jovic de bordjes in evenwicht. Batsman stelde na 77 minuten, twee minuten na de gelijkmaker dus, snel orde op zaken en maakte er na goed samenspel met Pulisic 2-1 van.

Frankfurt leek na een late goal van Danny Blum in de blessuretijd met een punt aan de haal te gaan, maar dat was buiten Batshuayi gerekend. In de absolute slotseconden vlamde hij het leer vanop elf meter onhoudbaar binnen. “Batsman” bezorgde de Borussen zo drie belangrijke punten. Dortmund, derde in de stand, zet Frankfurt immers op drie eenheden.

I got your callhttps://t.co/uzylvURUuD — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) March 11, 2018