Daar is Batsman weer: Rode Duivel bezorgt Dortmund winst met fraai doelpunt

Michy Batshuayi heeft het opnieuw geflikt voor Borussia Dortmund. Onze landgenoot opende na 24 minuten de score tegen Hannover 96 met een fraai doelpunt en zorgde zo voor de eindstand: het werd 1-0. Voor Batsman is het alweer zijn zesde doelpunt in zeven wedstrijden, een fraai rapport voor de Rode Duivel.

Het doelpunt van Batsman zou uiteindelijk de winning goal blijken. De ex-speler van Standard kwam in het slot nog héél dicht bij de 2-0, maar de Hannoverse defensie kon de bal van de lijn halen. In de stand blijven de Borussen derde, maar ze houden wel streekgenoot en nummer twee Schalke 04 onder druk. Beide clubs worden door amper één punt gescheiden. Hannover 96 staat na 27 speeldagen dertiende in het klassement.