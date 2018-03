Wat een demonstratie: Bayern München vernedert aartsrivaal Dortmund en kan volgende week kampioen worden

Bayern München heeft eventjes duidelijk gemaakt wie de plak zwaait in de Duitse Bundesliga. In de topper rekende het met aartsrivaal Borussia Dortmund af met een zware 6-0. Bij de rust stond de forfaitscore al op het bord. Rode Duivel Michy Batshuayi kon niet anders dan lijdzaam toezien hoe Robert Lewandowski, zijn collega aan de overkant, een hattrick maakte. Der Rekordmeister kan volgende week kampioen spelen als het wint op bezoek bij FC Augsburg.

We waren nog niet eens vijf minuten bezig in de Allianz Arena of de toon was al gezet. Thomas Müller prikte diep tot bij Robert Lewandowski, de lijnrechter zag het buitenspel van de Pool niet en die bedankte met de 1-0. Nochtans was er een videoref aanwezig in het stadion. Vier minuten later greep de lijnrechter wel in door een doelpunt van Franck Ribéry af te keuren voor twijfelachtig buitenspel. De Beierse machine trok er zich maar weinig van aan. Nog niet eens een kwartier stond op de klok of het was al 2-0. Deze keer was het James Rodriguez die goed kwam inlopen op een lage voorzet vanop links.

Mocht u het zich afvragen: ja, er deed ook een Belg mee. Al kon Michy Batshuayi in de spits bij Dortmund niet anders dan lijdzaam toezien wat er zich aan de andere kant van het veld afspeelde. In minuut 23 stond Müller aan het einde van een prachtige tegenaanval van de roodhemden. De Duitse international volleyde een knappe voorzet van James Rodriguez knap in doel. Op slag van rust stond de forfaitscore zowaar al op het bord: Lewandowski scoorde in de kluts zijn tweede doelpunt, Ribéry mocht er ook nog eentje bijdoen.

De tweede helft was een maat voor niets. Bayern duwde het gaspedaal niet meer in zoals voor rust, Dortmund was blij dat het ook nog even de bal mocht raken. Helemaal in het slot deed Lewandowski er nog eentje bij. Hij vervolledigde zijn hattrick door een voorzet van Joshua Kimmich in doel te schuiven.

Door de zege kan Bayern München volgende week Duits kampioen worden als het wint op bezoek bij FC Augsburg.