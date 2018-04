Kapitale blunder heeft geen gevolgen: Bayern München wint overtuigend en pakt zesde titel op rij

Bayern München is opnieuw Duits kampioen. Der Rekordmeister deed wat het mest doen op het veld van Augsburg. Bayern kwam wel vroeg op achterstand na een zware blunder van Boateng en een owngoal van Süle. Maar de troepen van trainer Jupp Heynckes freewheelden nadien alsnog naar de zege en wonnen overtuigend met 1-4. Het verschil met eerste achtervolger is zesde titel op rij is een feit.

De opdracht was duidelijk: winnen en de titel was een feit. Maar der Rekordmeister begon nonchalant aan de partij. Augsburg startte wél enthousiast en kwam zelfs op voorsprong. Verdediger Boateng stond nog te slapen en liet zich kinderlijk makkelijk de bal afsnoepen. De Augsburg-spits kon alleen op doelman Ulreich af, maar zag zijn poging geweerd worden. Geen erg, want de bal vloog pardoes in het gezicht van Süle, die zo een wel heel ongelukkige onwgoal maakte. Het zou toch niet waar zijn dat Augsburg het feestje ging verbrodden?

Nee, want Bayern schakelde nadien toch een versnelling hoger. Voorbij het halfuur zorgde Tolisso van dichtbij voor de gelijkmaker en nog voor de rust trapte James zijn ploeg op voorsprong. Kimmich dribbelde zich op rechts met een panne voorbij zijn verediger, Bernat legde de bal klaar met een hakje en James haalde de trekker over. Bayern lag halfweg de wedstrijd dus op koers voor zijn zesde titel op rij.

En die kwam nooit meer in gevaar. Bayern domineerde ook na de pauze en met een droge knal zorgde Robben voor de 1-3 voorsprong. In het slot zette Wagner nog de kers op de taart met een vierde goal.