Bayern komt vroeg op achterstand, maar redt met riante zege titelfeestje in eigen stadion

Bayern München had bijna een titelfeest in eigen stadion in mineur gehad. De Duitse Rekordmeister stelde vorig weekend zijn zesde titel op rij veilig en tegen Borussia Mönchengladbach konden ze dat voor eigen publiek vieren. Maar na negen minuten maakte Drmic de 0-1. Nog voor de rust stelden ze orde op zaken en in de tweede helft werd het uiteindelijk nog een ruime 5-1 zege.

Bayern München pakte vorig weekend de titel op het veld van Augsburg en kon dat in de thuismatch tegen het Borussia Mönchengladbach van Rode Duivel Thorgan Hazard vieren voor eigen volk. Extra mooi zou het feestje zijn als dat kon na een zege, maar na negen minuten dreigde Josip Drmic dat te verknallen door de bezoekers op voorsprong te brengen.

Even leek thet een itelfeest in mineur te worden. Tot vlak voor rust Sandro Wagner tot twee keer toe zijn duivels ontbond en de Rekordmeister in vier minuten op 2-1 voorsprong bracht. Na de pauze dikten Thiago, Alaba en Lewandowski de score nog aan tot een riante 4-1 en konden ze bij Bayern de kampioenstitel uitbundig vieren.

