WK in gevaar? Batshuayi afgevoerd met draagberrie

Michy Batshuayi was de jongste weken een van de belangrijke speerpunten bij Borussia Dortmund, maar in de Ruhrderby tegen Schalke 04 liep het fout voor onze landgenoot. Batsman werd geraakt met een tackle en greep meteen naar de enkel. Onze landgenoot moest met een draagberrie van het veld gebracht worden. Dortmund verloor de derby overigens met 2-0.

In de altijd geladen derby tussen streekrivalen Schalke en Dortmund was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Jevgen Konopljanka ramde vroeg in de tweede helft de 1-0 tegen de touwen. Dortmund was op achtervolgen aangewezen, maar kon geen gaatje vinden. Diep in de tweede helft werd het nog 2-0 na een loeiharde vrije trap van Naldo: Dortmund-keeper Bürki had geen verhaal. Dortmund moest door de blessure van Batshuayi de wedstrijd met tien eindigen, aangezien coach Stöger al zijn wissels had opgebruikt. Over de precieze toestand van onze landgenoot is voorlopig nog niks geweten, maar het gekerm van Batsman beloofde weinig goeds.