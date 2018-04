Casteels krijgt wel heel vreemde goal tegen in Belgisch onderonsje in Bundesliga

Onze landgenoot Koen Casteels heeft in het Bundesliga-duel tussen Wolfsburg en Möchengladbach een vreemd doelpunt geslikt. Gladbach-speler Christoph Kramer schoot een vrije trap in het doel terwijl Casteels zijn muur nog stond op te stellen. Het ging zo snel dat zelfs de regie niet mee was. De Belgische doelman ging nog verhaal halen bij scheidsrechter Tobias Stieler, maar die was onvermurwbaar.