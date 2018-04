Zou het dan toch? Miraculeuze ontsnapping komt erg dichtbij voor één van grootste tradities uit het Duitse voetbal

54 jaar, 248 dagen, 2 uur, 12 minuten en 16 seconden. Dat geeft de stadionklok van Hamburg SV aan. De Duitse traditieclub is het enige team dat nog nooit degradeerde uit de Bundesliga, de Duitse hoogste klasse, en houdt trots bij hoeveel jaar, uren, minuten en seconden het dat kunstje al flikt. Lange tijd leek er dit seizoen een einde aan te komen, maar door twee zeges op rij komt een miraculeuze ontsnapping plots dichtbij. Zaterdagmiddag gingen de Wolfsburg-Belgen met 1-3 voor de bijl. Hamburg heeft nu nog twee matchen om twee punten achterstand goed te maken.

Het is een zekerheid in al die jaren Bundesliga, de hoogste klasse van het Duitse voetbal: traditieclub Hamburg SV degradeert niet. Als enige club ooit in de geschiedenis van het Duitse voetbal. Een grote klok in het stadion geeft aan hoeveel jaar, dagen, uren, minuten én seconden de Hamburgers dat kunstje al volhouden. Die klok is bekend in heel Duitsland en op hun website kan je er een digitale versie van vinden. Bayern mag dan misschien wel elk jaar kampioen worden, Hamburg SV zet op een heel andere manier een huzarenstukje neer.

Foto: HSV.de

De voorbije jaren was Hamburg SV al een paar keer dichtbij die ene noodlottige degradatie geweest. Het moment waarop de klok onverbiddelijk zou moeten worden stilgezet. In 2014 en 2015 ontsnapte het via de play-offs aan degradatie. Ook vorig seizoen was het weer kantje boordje. Telkens ging het nèt goed, alsof de goden ermee gemoeid waren.

Acht punten goedmaken in vier matchen

Tot dit seizoen. Na vierentwintig matchen had Hamburg nog maar één match kunnen winnen. Ze hadden bijna het hele seizoen laatste gestaan. Een kansloze nederlaag op het veld van Hoffenheim (2-0) twee weken geleden leek de deur dicht te doen. HSV moest nog acht punten goedmaken in de laatste vier wedstrijden, met nog twaalf te verdienen een ware mission impossible.

Hamburg had vorige week al kunnen degraderen, maar dat gebeurde niet. Freiburg werd met 1-0 naar huis gestuurd. En alle andere degradatiekandidaten verloren: het verschil bedroeg nog vijf punten.

Dicht bij miraculeuze ontsnapping

Zaterdagmiddag mochten ze naar het Wolfsburg van onze landgenoten Koen Casteels, Divock Origi en Nany Dimata, dat ook nog in volle degradatiestrijd verwikkeld is. De Hamburgers hadden nog maar zes puntjes gepakt op verplaatsing, maar Bobby Wood en Lewis Holtby zetten hen halfweg op rozen. Allebei wisten ze Casteels te kloppen. In de slotfase bracht Josip Brekalo de spanning nog terug, maar in blessuretijd knalde Luca Waldschmidt de 1-3 op het bord nadat Casteels de penalty van Filip Kostic gepakt had.

In plaats van te degraderen, komt Hamburg SV dus dicht bij een miraculeuze ontsnapping. Als ze in de komende twee wedstrijden nog twee punten kunnen goedmaken op Mainz en Wolfsburg, is het zover. Het programma van Hamburg om de degradatie alsnog af te wenden is wel niet van de poes. Eerst moeten ze naar nummer zeven Eintracht Frankfurt, daarna nemen het thuis op tegen het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard.

Doordat Freiburg zaterdagmiddag FC Köln klopte, zijn ze in Keulen wel al zeker van de laatste plaats en de degradatie.

En de klok van Hamburg? Die tikt voorlopig nog lustig voort...