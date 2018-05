Bayern München wordt op eigen titelfeest in verlegenheid gebracht (maar toch vloeit het bier rijkelijk)

Bayern München heeft zaterdag op de slotspeeldag van de Bundesliga zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Tegen het Stuttgart van Orel Mangala ging der Rekordmeister in de afscheidsmatch van coach Jupp Heynckes met 1-4 pijnlijk onderuit. Nog op de slotspeeldag verzekerden Hoffenheim en Dortmund zich van de groepsfase van de Champions League, Bayer Leverkusen grijpt net naast een ticket voor het kampioenenbal.

Bayern München was al enkele weken zeker van de 28e landstitel in Duitsland, maar had 12 mei wel met rood aangestipt op de agenda. Der Rekordmeister wilde voor eigen publiek het seizoen in schoonheid afsluiten en Jupp Heynckes gepast afzwaaien. Bayern ontfermde zich over het leer en kreeg ook de meeste kansen en corners, maar verzaakte in de afwerking. Stuttgart, met Orel Mangala op het middenveld, was dan weer dodelijk efficiënt. Tolisso (42.) wiste de openingstreffer van Ginczek (5.) nog uit, maar verder verscheen de thuisploeg niet meer op het scorebord. Donis (42.), Akolo (52.) en opnieuw Ginczek (55.) smeerden Bayern zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen aan. Lang bleef de landskampioen niet bij de pakken zitten. Nederlaag of niet, er wachtte de troepen van Heynckes een groot titelfeest.

De strijd om de oppergaai was allang beslecht, maar de Champions League-tickets moesten wel nog verdeeld worden. Schalke 04 was al zeker van de tweede plaats, Hoffenheim en Dortmund vochten onderling voor plek drie. Bayer Leverkusen kon ook nog vierde worden, maar dan moest Hoffenheim voor eigen publiek punten laten liggen. Dat gebeurde niet, Borussia ging zonder de geblesseerde Michy Batshuayi met 3-1 onderuit. Leverkusen won met 3-2 van Hannover, maar moet vrede nemen met de vijfde plaats (en de groepsfase van de Europa League). De club van oude bekende Leon Bailey verzamelde net als Hoffenheim en Dortmund 55 punten, maar heeft een minder goed doelsaldo.

RB Leipzig ten slotte ging met 2-6 winnen op bezoek bij Hertha Berlijn en hield zo de zesde plaats vast. Die positie geeft voorlopig recht op de voorrondes van de Europa League. Als Bayern München volgende week ook de finale van de DFB-Pokal wint tegen Frankfurt, mag Leipzig naar de groepsfase van de Europa League. Mangala en Stuttgart werken dan als zevende in de eindstand Europa League-voorrondes af.

