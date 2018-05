Origi scoort en wint, degradatie Hamburg zorgt voor hallucinante beelden met stadion in vuur en vlam

Het doek is gevallen over de Bundesliga. Wolfsburg heeft zaterdag op de slotspeeldag mede dankzij een doelpunt van Divock Origi de rechtstreekse degradatie vermeden. De “Wolven” wonnen met 4-1 tegen het al gedegradeerde FC Keulen. Door die zege van Wolfsburg zal de Bundesliga volgend seizoen voor het eerst starten zonder Hamburg, de enige club die er sinds de oprichting van de Duitse topdivisie in 1963 altijd bij was. Die degradatie zorgde in Hamburg voor hallucinante taferelen met politie te paard op de grasmat toen de gefrustreerde Hamburg-fans het stadion bijna in brand staken...

Hamburg liet een klok installeren in het Volksparkstadion die weergaf hoe lang de traditieclub in de Bundesliga vertoefde. Na dit seizoen komt dat legendarische uurwerk evenwel tot stilstand. HSV deed wel wat het moest doen. Voor eigen publiek werd gewonnen met 2-1 van Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard was met een assist betrokken bij het doelpunt van de Borussen. De Rode Duivel zette zelf de tegenaanval op en stuurde vervolgens Drmic diep. Die vlamde de 1-1 onhoudbaar binnen. Holtby bezorgde Hamburg de 2-1 overwinning, die werd vastgehouden met tien man na de tweede gele kaart voor Wood. Dat voltsond echter niet, omdat Wolfsburg geen punten liet liggen. De match werd in de extra tijd nog een tiental minuten stilgelegd omdat fans vuurwerk op het veld gooiden. Politie te paard moest de rust doen weerkeren: het zorgde voor hallucinante beelden...

Don't know what to say about what's just happened now.



So here goes. Pyro. Game stopped, literally the whole stadium chants: "We are the people of Hamburg, and you're not" towards that section of the north stand #HSVBMG pic.twitter.com/XzXVeg5Cyq — Felix Tamsut (@ftamsut) 12 mei 2018

De scheidsrechter hield voet bij stuk en zorgde ervoor dat de match na een hallucinant kwartier toch nog kon worden uitgespeeld en Hamburg enigszins met opgeheven hoofd de Bundesliga kon verlaten… De overige fans bleven ook in het stadion om die allerlaatste seconden in de Bundesliga toch mee te maken. Scheidsrechter Felix Brych kreeg zelfs nog applaus. Toch nog een positieve noot, dus.

Koen Casteels, Divock Origi en Landry Dimata kregen met het reeds gedegradeerde Keulen een hapklare tegenstander over de vloer. De partij begon ook uitstekende voor de “Wolven”. Guilavogui opende in de eerste minuut de score. Via clubicoon Jonas Hector (32.) kwam de rode lantaarn nog op gelijke hoogte. Na de pauze scoorde Origi (54.) een niet te missen doelpunt. Het was nog maar zijn zesde treffer van het seizoen, maar wel een hele belangrijke. Knoche (71.) en Brekalo (90.+1) stelden de zege veilig en bezegelden zo het lot van Hamburg.

Barrages voor Wolfsburg

Wolfsburg is zelf ook nog niet zeker van een verlengd verblijf in de Bundesliga. Na de 2-0 zege van Freiburg tegen Augsburg eindigde de Belgisch getinte club op de zestiende plaats. Wolfsburg moet nog barrages afwerken tegen Holstein Kiel, de derde uit de 2.Bundesliga. De heenwedstrijd wordt op 17 mei gespeeld in Wolfsburg, de terugmatch staat op 21 mei in het Holsteinstadion op het programma.

LEES OOK: Bayern München wordt op eigen titelfeest in verlegenheid gebracht (maar toch vloeit het bier rijkelijk)