Genieten: Barcelona legt héérlijke aanval op de mat… maar scoren lukt net niet

Barcelona won zaterdagavond met 0-2 op het veld van Eibar, de nummer zeven in de stand. Luis Suarez en Jordi Alba maakten de goals voor Barça, dat zo voor het eerst deze maand kon winnen in de Primera Division. De mooiste actie van de middag leverde echter nét geen doelpunt op. Barcelona deed zowat alles goed en legde een weergaloze aanval op de mat, maar Jordi Alba trapte uiteindelijk in de handen van de doelman.