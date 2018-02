Scheidsrechter gaat twee keer in de fout tijdens Espanyol - Real, Madrid gaat in extremis pijnlijk onderuit

Real Madrid nam het op de 26e speeldag in de Primera Division op tegen Espanyol. Bij de rust stond het nog steeds 0-0 in Barcelona maar dat lag niet meteen aan de spelers. Scheidsrechter José María Sánchez Martínez nam namelijk twee controversiële beslissingen. In het slot bezorgde Gerard Moreno de thuisploeg echter de 1-0 zege. Pijnlijk voor Zinédine Zidane en Real.

Op het halfuur deed Espanyol de netten trillen. Gerard Moreno kreeg een hard schot van een van zijn ploegmaats in de voeten, draaide en knalde de 1-0 binnen. Althans, dat dacht hij. Het doelpunt werd echter afgekeurd voor buitenspel. Terecht? Op de beelden is te zien dat Gerard op gelijke hoogte staat met Marcos Llorente… Geen buitenspel dus.

Doelpunt van Espanyol afgekeurd voor buitenspel! Juiste beslissing? #EspanyolRealMadridpic.twitter.com/53bCiBduTH — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 februari 2018

Tien minuten later maakt Martínez een tweede controversiële beslissing. Gareth Bale kreeg de bal in de zestien, legde aan en haalde snoeihard uit. Zijn poging werd echter afgeblokt door Espanyol-speler Victor Sanchez. Een geweldige ingreep, op het eerste gezicht. Tot uit de herhaling blijkt dat Sanchez de bal met de arm afstopt. Een penalty was hier dus op zijn plaats.

Real Madrid had hier een strafschop kunnen krijgen na handspel van Victor Sanchez. Moest de bal op de stip? #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/BtZpN3ZB6z — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 februari 2018

De wedstrijd leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel maar dat was zonder Moreno gerekent. Die nam in de 93e minuut de bal lekker op de slof en deed het stadion ontploffen. Espanyol won zo met 1-0, treurnis alom bij de Koninklijke dat zijn eerste nederlaag sinds 13 januari leed. In de stand kan Barcelona mits winst bij staartploeg Las Palmas zeventien punten uitlopen op Real.