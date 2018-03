Barcelona laat opnieuw punten liggen na bizarre “penaltyfout” van Thomas Vermaelen

Thomas Vermaelen kroonde zich bij Barcelona tot de antiheld tegen Las Palmas. Barcelona speelde 1-1 gelijk, het derde gelijkspel in de laatste vijf wedstrijden, en daar zat Vermaelen voor iets tussen. De verdediger, voor het eerst sinds midden januari weer in de basis, gaf net na de rust een penalty weg… al is het laatste woord over die fase nog niet gezegd. Na een corner liep Vermaelen tegen een tegenspeler aan die het blok zette… maar de ref wees naar de stip en Las Palmas maakte gelijk.