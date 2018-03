Ronaldo opnieuw beslissend voor Real Madrid met twee goals

Real Madrid heeft op de 27ste speeldag van La Liga in eigen huis Getafe verslagen. Getafe moest met een 2-0 achterstand nog bijna de volledige tweede helft met z’n tienen afwerken, maar de nummer tien uit de competitie vocht terug en scoorde tegen. In het slotkwartier legde Ronaldo de eindstand vast: het werd 3-1.

Halverwege de eerste helft was het Gareth Bale die de score opende voor de thuisploeg. Op slag van rust was het de beurt prikte ook Cristiano Ronaldo er eentje binnen, waardoor de Madrilenen met een 2-0 voorsprong de rust in trokken. De tweede helft was amper één minuut oud of Getafe mocht al met zijn tienen verder na een tweede gele kaart voor Loïc Rémy. Getafe gaf zich niet zomaar gewonnen en scoorde na 65 minuten zelfs de aansluitingstreffer via een penalty van Portillo. Tien minuten voor het einde bezegelde Ronaldo de match door opnieuw te scoren, deze keer met de kop: het werd 3-1.

In de stand is Real Madrid nog steeds derde met 54 punten. Barcelona en stadsgenoot Atlético Madrid hebben er respectievelijk 66 en 61. De nummers één en twee in de competitie kijken elkaar later vandaag (zondag) in de ogen in een rechtstreeks duel.