Cristiano Ronaldo scoort 50ste (!) hattrick tijdens doelpuntenfestival tegen Girona

Real Madrid won na een aangename wedstrijd van promovendus Girona en deed daarmee een goede zaak voor de derde plaats. Beide ploegen maakten er een doelpuntenfestival van, 6-3 was het resultaat. Ronaldo scoorde vier keer en zit zo al aan 22 competitietreffers dit seizoen. De Portugese superster was ook goed voor de assist bij de derde goal.

In de eerste helft kon Girona nog gelijke tred houden met Real. Het was wel de thuisploeg die meteen een enorme kans kreeg om op voorsprong te komen, maar Vázquez miste. Ook Girona krijgt snel een kans, maar Real-doelman Navas brengt redding. Na elf minuten scoorde wie anders dan Cristiano Ronaldo zijn negentiende treffer van het seizoen via een ingestudeerde corner.

Het vervolg is een spel dat goed op en neer ging. Vázquez ziet een goal afgekeurd worden voor buitenspel. Nochtans stond hij niet buitenspel, Ronaldo wel. Vijf minuten later kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Promovendus Girona maakte gelijk via een vrije trap op het hoofd van Stuani, die liet zo’n kans niet liggen en kopte staalhard binnen.

Real ging wel nog op zoek naar een tweede goal, maar ook Girona kwam op de counter gevaarlijk uit de hoek. Met 1-1 gingen beide teams de kleedkamer in voor de rust. Direct na de pauze was daar Ronaldo weer, de Portugees schoot een knap steekballetje deklat binnen. Lucas Vázquez maakte er op aangeven van CR7 3-1 van. Niet veel later stond Ronaldo zelf weer aan het kanon. Hij scoorde zijn vijftigste hattrick in alle competities.

Maar Girona gaf niet op en maakte drie minuten later alweer de 4-2. Vijf minuten voor tijd deelde invaller Bale de genadeslag uit en maakte hij er 5-2 van. Maar ook Girona bleef ook de weg naar doel vinden, in minuut 86 maakte Juanpe er 5-3 van met het hoofd. Uiteindelijk was het Cristiano Ronaldo die de 6-3 eindstand vastlegde.

