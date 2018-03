Onwaarschijnlijk: Barcelona ontsnapt aan zekere nederlaag door goals in minuut 88 én 89

Barcelona is in een dolle wedstrijd bij Sevilla op het laatste nippertje ontsnapt aan een nederlaag. Tot drie minuten voor tijd stond de thuisploeg 2-0 voor, maar Luis Suarez en de herrezen Lionel Messi zorgden alsnog voor een 2-2 gelijkspel.

Sevilla maakte het de leider uit Barcelona, waar Thomas Vermaelen en de uit blessure teruggekeerde Lionel Messi op de bank begonnen, van meet af moeilijk. Voor rust zorgde de nummer zes uit de stand voor de verdiende 1-0: Joaquin Correa vond voor doel Franco Vazquez, die helemaal vrijgelaten tussen vijf spelers van Barcelona de openingstreffer in doel mocht schuiven.

Na rust gingen alle remmen los. Sevilla kwam al vroeg op 2-0 na een knappe aanval. Doelman Marc-André ter Stegen had nog een redding in huis op de trap van Sergio Escudero, maar was kansloos op de rebound van Luis Muriel. Tijd voor plan B, dacht Barcelona-trainer Ernesto Valverde, en Lionel Messi werd van stal gehaald. Het joeg het tempo nog wat de hoogte in. Sevilla kreeg een paar enorme mogelijkheden op de counter: Jesus Navas dribbelde zelfs Ter Stegen, maar werkte zwak af. Gerard Piqué kon de bal nog van de lijn halen. De rebound werd door de vrijstaande Franco Vazquez voor een open doel wild in het zijnet gevlamd.

De herrijzenis, één dag voor Pasen

Het zou de Andalusiërs nog duur te staan komen. In minuut 88 was Luis Suarez er als de kippen bij om een doorgekopte hoekschop acrobatisch in doel te werken en in minuut 89 was de wonderbaarlijke herrijzenis zowaar compleet. Lionel Messi trapte een afleggertje van Philippe Coutinho vanop een meter of twintig precies in het hoekje, de grabbelende Sergio Rico kwam te laat. Je zou van minder gelovig worden.

In het klassement blijft Barcelona een riante voorsprong behouden op Atlético Madrid, dat op Paaszondag nog in actie komt tegen Deportivo.