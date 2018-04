Madrileense derby eindigt onbeslist na treffers van Ronaldo en Griezmann (en dat is goed nieuws voor Barcelona)

De Spaanse titel lijkt Barcelona niet meer te kunnen ontglippen. Nadat de Catalanen zaterdag zelf al wonnen van Leganes, zag het zondag eerste achtervolger Atlético punten verspelen in de Madrileense stadsderby tegen Real. Ronaldo opende vroeg in de tweede helft de score met een knappe volley, maar Griezmann wiste die treffer enkele minuten later alweer uit. Door de 1-1 eindstand loopt Barcelona uit tot op elf punten op Atlético en 15 op Real. De Koninklijke kan later op de dag nog Valencia over zich zien springen.