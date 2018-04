Adnan Januzaj scoort voor het eerst in vijf maanden en helpt Sociedad aan vlotte zege

Real Sociedad heeft zondag op de 31e speeldag in de Spaanse Primera Division een vlotte 5-0 thuiszege geboekt tegen Girona. Adnan Januzaj scoorde zijn eerste competitiedoelpunt sinds 26 november 2017 voor Sociedad.

Canales (11.) brak van dichtbij de ban voor de thuisploeg. Tien minuten voor de rust eiste Januzaj de schijnwerpers op. De zesvoudig Rode Duivel zette zelf een aanval op, bood zich in de diepte aan, omspeelde de doelman van Girona en werkt beheerst af: 2-0. Voor Januzaj was het zijn vierde doelpunt in het shirt van Sociedad, zijn eerste sinds het doelpunt tegen Salzburg in de Europa League midden februari. Hij werd in de 78e minuut vervangen. Mikel Oyarzabal (71. en 85.) en Januzajs vervanger Juanmi (88.) legden de 5-0 eindstand vast. Real Sociedad klimt naar plaats twaalf, Girona is achtste.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in La Liga!