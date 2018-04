Nieuwe remontada in Spanje: Sevilla haalt met tien man 0-2 achterstand op dankzij heerlijke wereldgoal

Wat is dat deze week toch met comebacks? AS Roma kegelde Barcelona uit de Champions League door een 4-1 achterstand op te halen, en alleen een late penalty weerhield Juventus ervan om Real uit te schakelen na een 0-3 nederlaag in de heenmatch. In de Europa League kregen we eveneens enkele sensationele ommezwaaien, zaterdag is het de beurt aan de Spaanse competitie. Sevilla keek een kwartier voor tijd met een man minder tegen een 0-2 achterstand aan, maar dankzij een waanzinnige wereldgoal pakte het nog een punt tegen Villarreal.

Sevilla en Villarreal stonden respectievelijk zevende en zesde in de stand, met slechts één punt verschil. Inzet was dus de zesde plaats, die recht geeft op Europees voetbal. Villarreal - met ex-Bruggeling Carlos Bacca in de basis - leidde aan de rust met 0-1. Na een potje breien kopte Raba de bezoekers iets boorbij het halfuur op voorsprong.

GOOOAAAAL! Villarreal komt op voorsprong in deze boeiende pot voetbal: Dani Raba met de 0-1!#SevillaFCVillarreal 0?-1?pic.twitter.com/b6K58uOrq0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 14 april 2018

Na de rust probeerde Sevilla terug te vechten, maar tussen minuut 62 en 68 liep het helemaal mis. Ben Yedder, pas ingevallen in de 54e minuut, was het niet eens met een beslissing van de ref en ging verhaal halen. Dat kwam de spits - in de Champions League nog de killer van Manchester United - op geel te staan. Het cynische applausje volgde en de ref trok prompt een tweede keer geel en dus rood. Na amper acht minuten verdween de aanvaller alweer van het veld. Villarreal profiteerde meteen. Bacca werd diep gestuurd en scoorde de 0-2 tegen zijn ex-club.

Een domme rode kaart voor @WissBenYedder. Sevilla nog een halfuur met tien man verder!#SevillaFCVillarreal 0?-1?pic.twitter.com/uVaPQNbHas — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 14 april 2018

Maar bij het ingaan van het laatste kwartier keerden de kansen. Costa kreeg de bal eerder ongelukkig tegen zijn hand. Het kostte hem zijn tweede geel en een strafschop. Villarreal dus ook met zijn tienen en een gouden kans voor Sevilla om de aansluitingstreffer te maken. Nolito trapte echter zwak, Asenjo redde.

Wat een wedstrijd! Penalty voor Sevilla, rood voor Villarreal, maar Asenjo pakt de elfmeter van Nolito!#SevillaFCVillarreal 0?-2?pic.twitter.com/hP3RA4FN1w — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 14 april 2018

Maar het gaf de thuisploeg wel moed en een minuut na de gemiste elfmeter zette Nolito zijn fout recht door de 1-2 tegen de touwen te jagen. Er zat nog een zenuwslopend slot aan te komen.

GOOOAAAAAL! DAN TOCH NOLITO MET DE 1-2!#SevillaFCVillarreal 1?-2?pic.twitter.com/hjJ5LiyGHH — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 14 april 2018

En dan achtte Nzonzi zijn moment gekomen. De middenvelder nam op 30 meter van het doel alle tijd om uit te halen, maar met succes. Met een geweldige schicht deed hij de netten trillen, Sevilla in enkele dolle minuten van 0-2 naar 2-2. Een knappe comeback, bekroond met een wereldgoal.

