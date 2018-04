Real Madrid kan niet winnen ondanks recordgoal Ronaldo (en is nu ook mathematisch uitgespeeld voor titel)

Voor Ronaldo was het wel zijn 42e clubgoal dit seizoen. Daarmee evenaart hij zijn totaal van vorig seizoen, maar dit jaar speelde hij zeven matchen minder.

Cristiano Ronaldo equals his career record of scoring in 12 successive apps.



It is his 42nd club goal of 2017-18, equalling last season’s total, having played 7 fewer games pic.twitter.com/jwBtkjI8QY