Barcelona kroont zich tot Spaans kampioen dankzij hattrick van wie anders dan Lionel Messi

Titel nummer zeven in de voorbije tien seizoenen en de 25ste in de clubgeschiedenis. FC Barcelona gaat een ongetwijfeld wilde nacht in. De Blaugrana wonnen met 2-4 van Deportivo La Coruna en zijn opnieuw kampioen van La Liga. Lionel Messi scoorde een hattrick voor het team van Thomas Vermaelen.

Barcelona leek zijn schaapjes al lang op het droge te hebben na doelpunten van Coutinho en Messi...

Coutinho krult de bal in één tijd mooi voorbij doelman Rubén! ??



0??-1?? #DeporBarça pic.twitter.com/eQqHAkrGEp — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018

Messi - wie anders? - scoort de 0??-2??! ?? #DeporBarça pic.twitter.com/Hf3MEx7XTl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018

... maar Deportivo probeerde zijn laatste kans op het behoud te grijpen en kwam verrassend terug tot 2-2. In het slot ontbond Messi echter opnieuw zijn duivels. De Argentijn scoorde zijn 44ste en 45ste doelpunt in alle competities van het seizoen. Barça won zo met 2-4 en gaat een wilde nacht in.

LEOOO! ?? Zijn tweede doelpunt van de avond! ??



2??-3?? #DeporBarça pic.twitter.com/KJcSGtQ8CQ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018