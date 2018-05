Vuile overtredingen, kaarten en prachtige goals, maar geen winnaar in bitsige Clasico

FC Barcelona en Real Madrid hebben na een zinderende Clasico 2-2 gelijkgespeeld. De thuisploeg kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar de Madrilenen konden twee keer terugkomen. Barça moest een hele tweede helft met tien spelen na een slag van Sergi Roberto op de kaak van Marcelo. Ook bij Real had Bale voor rust rood moeten krijgen voor een trap op de kuit van Umtiti, maar de Welshman mocht blijven staan en zorgde uiteindelijk nog voor het punt voor de bezoekers.

Zoals eerder aangekondigd weigerden de spelers van Real Madrid om erehaag te vormen voor kersvers landskampioen FC Barcelona voor de Classico in Nou Camp. Maar de thuisploeg haalde na amper tien minuten al zijn gram door op voorsprong te komen. Na een piekfijne counter raakte Luis Suarez de bal volledig verkeerd, maar het leer vloog toch knap tegen de netten.

Het openingsdoelpunt deed Nou Camp kolken, maar na vier minuten sloeg de sfeer helemaal om. Uitgerekend persona non grata Cristiano Ronaldo stond op de juiste plek om de gelijkmaker over de lijn te duwen. De Portugees kreeg nog wel een stevige tackle op zijn enkel te verwerken, maar de verstomming bij de Blaugrana was het perfecte doekje tegen het bloeden. Meer nog: na de 1-1 namen de bezoekers de controle in de match over, maar zelfs de finalist van de Champions League liet enkele uitstekende mogelijkheden onbenut.

Nadien werd de topper steeds bitsiger. Gareth Bale solliciteerde openlijk naar rood met een afschuwelijke trap op de kuit van Umtiti, maar het was Barcelona dat met tien de rust indook na een slag van Sergi Roberto op de kaak van Marcelo.

Bij Real had Ronaldo tijdens de rust toch te veel last aan zijn enkel en de ster bij de Madrilenen bleef aan de kant. En vanop de bank zag hij hoe rivaal Messi met een schitterende plaatsbal de 2-1 op het bord trapte. Suarez trapte zelfs nog een derde doelpunt binnen, maar die goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Met de voorsprong op het scorebord vond Barça-coach Valverde het moment gekomen voor een applauswissel voor clubicoon Andres Iniesta. De Spanjaard stond aan de aftrap van zijn laatste Clasico en ging onder een luid applaus van alle fans van het veld. Kippenvelmoment.

Maar wederom luidde de vervanging van een sterkhouder een tegendoelpunt in. Iniesta had zich nog maar net goed geïnstalleerd op de bank toen Gareth Bale heerlijk in doel krulde.

Enkele minuten later voelde ook Real zich tekort gedaan nadat het geen strafschop kreeg nadat Alba te laat kwam op Marcelo.

Maar de 2-2 bleef op het scorebord. Barça hield stand met tien en beëindigde zo zijn 42 competitiematch op rij zonder nederlaag. Ze blijven zo op koers om dit seizoen zonder nederlaag af te sluiten.