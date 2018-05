Real Madrid verwent fans met zes (mooie) goals, en dan was Ronaldo er zelfs niet bij...

Real Madrid heeft op de 37ste speeldag in La Liga zijn fans verwend met zes goals tegen Celta. Cristiano Ronaldo was er niet bij maar kersvers vader Gareth Bale was dan maar de grote uitblinker met twee (heerlijke) doelpunten in een halfuur. De overige goals kwamen van Isco, Hakimi en Kroos. De 5-0 was een owngoal van Gomez... Op de tweede plek in het eindklassement hoeft de Koninklijke echter niet te rekenen, want ook stadsrivaal Atlético won zijn competitieduel.

Cristiano Ronaldo was er na zijn “lichte verstuiking” aan de rechterenkel die hij opliep in de Clasico nog niet bij. Volgens coach Zinedine Zidane komt de Champions League-finale tegen Liverpool (op 26 mei) niet in het gedrang.

Eerder op de avond ging Atlético met 0-1 winnen op het veld van Getafe dankzij een vroege treffer van Koke. Wel kwamen de troepen van Diego Simeone goed weg toen Fajr de gelijkmaker vanaf de penaltystip liet liggen. Atlético heeft de tweede plek met 78 punten stevig in handen, stadsgenoot Real volgt op drie punten. Op de slotspeeldag heeft Atlético tegen Eibar genoeg aan een punt om vicekampioen te worden, Real gaat op bezoek bij Villareal.

Bekijk hier de zes doelpunten van Real, vooral het tweede en het derde mogen gezien worden:

Met zijn 1??4??de doelpunt van het seizoen zet Gareth Bale Real Madrid al snel op voorsprong! ?? #RealMadridCelta pic.twitter.com/kBeZTB8H2l — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 12 mei 2018

Daar is Gareth Bale alweer, 2??-0??! Wat een beauty! ?? #RealMadridCelta pic.twitter.com/YXz3r17hE6 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 12 mei 2018

ISCOOO! ?? Een heerlijke trap van de Spanjaard brengt de stand op 3-0! ?? #RealMadridCelta pic.twitter.com/KUSx6R0c4M — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 12 mei 2018

Celta is niet opgewassen tegen dit Real Madrid: 4-0! ?? #RealMadridCelta pic.twitter.com/nEiDQFwJrF — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 12 mei 2018

Sergi Gómez legt de bal ongelukkig in eigen doel en zo staat het 5??-0?? voor Real Madrid! ?? #RealMadridCelta pic.twitter.com/ybHPyoZovP — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 12 mei 2018