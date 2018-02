Juventus neemt leiding over na controversiële zege op Fiorentina

Met doelpunten van Bernardeschi en Higuain heeft Juventus de moeilijke verplaatsing naar Fiorentina met succes afgerond. De Italiaanse recordkampioen neemt de leiding over van Napoli dat zaterdagavond Lazio Roma ontvangt, het nummer drie uit het klassement.

De bezoekers hielden het wel spannend want pas op het einde van de wedstrijd slaagde Gonzalo Higuain erin de tweede, verlossende treffer te scoren.

Dat uitgerekend Federico Bernardeschi de bezoekers op voorsprong bracht, was niet leuk voor het thuispubliek. Bernardeschi is een Florentijns jeugdproduct dat in het tussenseizoen naar Juve verhuisde. De linkspoot kan niet altijd op een basisplaats rekenen maar zit intussen toch al aan vier doelpunten en een handvol assist.

De wedstrijd werd bovendien ontsierd door een situatie met de videoref. Er werd in de 20e minuut gefloten voor een penalty voor Fiorentina na hands van Chiellini. Uiteindelijk kwam er na lang wachten geen elfmeter omdat een speler van Fiorentina buitenspel stond bij dezelfde fase. Tot ongenoegen van Fiorentina-coach Stefano Pioli.

? Fiorentina krijgt een penalty voor handspel van Chiellini

? Videoref neemt zijn tijd (...)

? En geeft uiteindelijk geen penalty

? Omwille van buitenspel bij diezelfde fase



???? #FiorentinaJuventus pic.twitter.com/uRn2vg9eY5 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 9 februari 2018

Door deze zege komt de druk weer volledig op de schouders van Napoli te liggen. Het team van Dries Mertens telt nu twee punten achterstand met één match minder gespeeld. Die wedstrijd spelen de Napolitanen zaterdagavond tegen Lazio Roma, het nummer drie uit het klassement. Mertens en co moeten winnen om de leiding opnieuw over te nemen.