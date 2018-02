Jordan Lukaku en Lazio laten geen steek vallen tegen Hellas Verona

Lazio Roma heeft maandag de afsluiter van de 25e speeldag in de Serie A naar zijn hand gezet. Met Jordan Lukaku in de basis wonnen de Romeinen met 2-0 van laagvlieger Hellas Verona.

Lukaku, die bij al het hele seizoen switcht tussen bank en basis, zag topschutter Ciro Immobile na rust de ban breken met twee goals (56. en 60.). Zijn eerste doelpunt was een rake schuiver, bij het tweede is hij attent en knikte de rebound van een afgeweerde poging van kapitein Lulic binnen. Immobile komt zo op 22 treffers en lijkt op weg naar de topschutterstitel in de Serie A.

Lukaku werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Zijn ploegmakkers Sergej Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk) en Adam Marusic (ex-Kortrijk en Oostende) stonden de hele partij tussen de lijnen.

Lazio maakt zo een einde aan een reeks van drie nederlagen op een rij. Het klimt in de stand over Inter naar de vierde plaats, met 49 punten. Hellas Verona is negentiende, met 16 punten. Het is vijf punten verwijderd van de eerste veilige plaats, nummer zeventien Crotone.