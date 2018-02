Napoli blijft winnen in Italië, Mertens scoort ei zo na heerlijke vrije trap

Napoli heeft zondag met 1-0 van SPAL gewonnen op de speeldag 25 van de Italiaanse Serie A. Allan maakte na een heerlijke combinatie het enige doelpunt van de wedstrijd. Mertens, die de 90 minuten vol maakte, scoorde bijna een knappe vrije trap.

Al na zes minuten zette Allan Napoli op rozen tegen SPAL. Na een aanval in ware tiki taka-stijl, met drie passes in één tijd, rondde de Braziliaan proper af. Daarna ging de wedstrijd op slot en volgden nog weinig echte kansen. Mertens kwam wel een paar keer in de buurt, maar het bleef bij eerder kleine kansen. Middenin de tweede helft leek Marek Hamšík de score toch te verdubbelen, maar de videoref greep in omdat de Slowaak buitenspel stond.

De VAR toont zich alweer nuttig in de #SerieA. De 2-0 van Marek Hamsik wordt terecht afgekeurd wegens buitenspel. #NapoliSpal pic.twitter.com/phfUUi1liO — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 18 februari 2018

Mertens kreeg in het slot nog een vrije trap net buiten de zestien, maar krulde de bal nipt naast. Ook Juventus won dit weekend, dus Napoli behoudt zijn nipte bonus van één punt bovenaan het klassement in de Serie A.

Dries Mertens draaide bijna de 2-0 binnen!#NapoliSpal pic.twitter.com/v3jh9ozldD — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 18 februari 2018