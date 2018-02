Sampdoria (nog steeds zonder Praet) moet zesde plaats delen met AC Milan na nederlaag in rechtstreeks duel

AC Milan heeft zondag op speeldag 25 van de Serie A met 1-0 gewonnen van Sampdoria, een rechtstreekse concurrent voor Europees voetbal. Bij Sampdoria ontbreekt Dennis Praet nog altijd met een dijblessure.

Giacomo Bonaventura maakte na 13 minuten het enige doelpunt, en zo komt Milan samen met Sampdoria op de zesde plaats. Praet staat nu al vier weken aan de kant, en het is onduidelijk wanneer hij weer inzetbaar zal zijn.

Juventus, dat wel nog meedoet voor de titel en daarvoor in strijd is met het Napoli van Dries Mertens, liet ondertussen op zijn website weten dat Gonzalo Higuain en Federico Bernardeschi een blessure opliepen in de derby zondag bij Torino. Hoelang ze precies out zijn, moeten verdere onderzoeken nog uitwijzen. Higuain liep een blessure op aan de linkerenkel, Bernardeschi aan de rechterknie.