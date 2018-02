Nainggolan pakt uit met héérlijke dribbel (al verkwanselt ploegmaat kans) en assist bij AS Roma

AS Roma en Radja Nainggolan moesten zaterdag op bezoek bij Udinese, waar Bram Nuytinck (ex-Anderlecht) op de bank zat. AS Roma won al bij al makkelijk met 0-2, dankzij alweer een goede prestatie van Nainggolan. De Rode Duivel pakte iets voor het halfuur uit met een geweldige dribbel aan de zijlijn, maar ploegmaat El Sharaawy knalde vervolgens tegen de lat.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Serie A!

Geen probleem voor de Giallorossi, via de Turk Cengiz Under en de Argentijn Diego Perotti werd het nog 0-2. Nainggolan stuurde in de toegevoegde tijd Perotti in het straatje, de Italiaan legde de eindstand vast.