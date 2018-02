Zonder verdoving: Rode Duivel speelt tand kwijt na elleboogstoot

Radja Nainggolan is een taaie, maar de middenvelder van AS Roma zal vanavond toch even moeten slikken hebben na een duel met Franck Kessié van AC Milan. De Ninja kreeg na 12 minuten voetballen een elleboogstoot te verwerken van de Ivoriaan en verloor daarbij een tand. Nainggolan zette de wedstrijd wel gewoon verder, maar werd na iets meer dan een uur voetballen alsnog gewisseld.

AC Milan won uiteindelijk met 0-2 winnen op het veld van AS Roma. In de 48e minuut opende Patrick Cutrone de score, Davide Calabria maakte er in de 74e minuut 0-2 van.