Juventus-Atalanta uitgesteld door sneeuwval

Het duel tussen Juventus en Atalanta van de 26e speeldag van de Italiaanse Serie A, dat normaal gezien op zondagavond om 18u00 had moeten plaatsvinden, is uitgesteld. De reden daarvoor is de hevige sneeuwval in Turijn. Dat meldt de Italiaanse voetbalbond.

Het voetbalveld van het Allianz Stadium in Turijn was volledig ondergesneeuwd, waardoor de scheidsrechters zich genoodzaakt zagen de wedstrijd af te gelasten. “Het is mogelijk om in zulke omstandigheden te spelen, maar het niveau zal niet het hoogste zijn. En dan spreken we nog niet over de veiligheid van de spelers,” verklaarde sportief directeur bij Juventus Beppe Marotta.

Timothy Castagne en Atalanta zullen op een nog te bepalen datum opnieuw naar Turijn moeten afreizen voor een inhaalwedstrijd.