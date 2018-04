Dennis Praet wint Belgisch onderonsje in Serie A

Sampdoria is dinsdagavond op de 27e speeldag in de Italiaanse Serie A met 1-2 gaan winnen op het veld van Atalanta Bergamo. Dennis Praet (Sampdoria) en Timothy Castagne (Atalanta) maakten de wedstrijd vol.

Op slag van rust profiteerde Caprari (43.) van een foutje van verdediger Toloi om de 0-1 binnen te duwen. Doelman Berisha voorkwam met een uitstekende parade op de vrije trap van Gaston Ramirez een dubbele achterstand voor Atalanta. Na de pauze zette Toloi (67.) zijn foutje uit de eerste helft zelf recht. Toch ging Sampdoria nog met de drie punten aan de haal. Zapata (84.) strafte defensief geklungel en een slechte terugspeelbal vakkundig af met een lobje: 1-2. Sampdoria en Dennis Praet staan op de negende plaats met 47 punten, dat zijn er evenveel als Fiorentina (8e) en het Atalanta (7e) van Castagne.

Genoa kon voor het eerst in vijf competitieduels nog eens winnen. Thuis tegen Cagliari werd het 2-1, mede dankzij een kanonskogel van Meideiros in de 90e minuut. Bij Genoa kwam Stéphane Omeonga in de 79e minuut tussen de lijnen. Genoa klimt naar de twaalfde plaats met 34 punten, Cagliari is veertiende.