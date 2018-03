Wat een selectie voor de Rode Duivels niet kan doen: Nainggolan maakt eerste goal in vier maanden

Michy Batshuayi scoorde in Duitsland, maar ook in Italië trof een Rode Duivel raak op zondagmiddag. Radja Nainggolan nam het met AS Roma op tegen staartploeg Crotone en scoorde een kwartier voor het einde het tweede doelpunt van de wedstrijd. Roma won met 0-2.

AS Roma had het aanvankelijk niet makkelijk om de bal tegen de netten te duwen bij Crotone, dat achttiende stond in de competitie en de punten dus maar al te goed kon gebruiken. Vlak voor de rust opende Stephan El Shaarawy dan toch de score voor de bezoekers: 0-1. Die score bleef ook lang op het bord staan, tot Nainggolan zijn moment gekomen achtte. Il Ninja legde met links aan vanop de rand van het strafschopgebied, Crotone-keeper Cordaz was geklopt. 0-2 werd ook de eindstand.

In het klassement is AS Roma nu derde met 59 punten, al volgt op respectabele afstand van leiders Juventus (75 punten) en Napoli (70 punten). Napoli komt later vandaag wel nog in actie tegen Genoa. Crotone blijft achttiende en staat één puntje achter SPAL, dat gisteren verrassend een punt sprokkelde tegen Juventus.