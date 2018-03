Dries Mertens mag blijven hopen op titel: Napoli doet gouden zaak dankzij moeizame zege

Napoli deed een gouden zaak in de titelstrijd, dankzij de overwinning tegen Genoa naderen Dries Mertens en co tot op twee punten van leider Juventus. Onze landgenoot startte in de spits, maar het was Raúl Albiol die scoorde. Hij verlengde een voorzet van José Callejón met het hoofd in doel. Napoli won dus moeizaam met het kleinste verschil.

In de eerste tien minuten liet Genoa de beste kansen optekenen. Het signaal voor Dries Mertens om in actie te schieten. Onze landgenoot schoot tweemaal richting doel, maar de bal ging even veel keer naast. Intussen moest Marek Hamsik na negentien minuten naar de kant met een blessure. Langzaam maar zeker trok Napoli de wedstrijd naar zich toe. In minuut 44 mikte Lorenzo Insigne zijn kopbal op de paal.

Ook Mertens trof in de tweede helft de paal met een schot van buiten de zestien. In de 72ste minuut was het dan eindelijk raak voor Napoli. José Callejón met de corner en Raúl Albiol die de bal met zijn hoofd in doel verlengde. Voor Albiol was het zijn eerste van het seizoen en het was meteen een enorm belangrijke. Tien minuten voor tijd werd Mertens naar de kant gehaald.

Napoli had geen overschot, maar boekte toch een belangrijke zege en houdt zo de kansen op de titel gaaf.

Lazio, met Jordan Lukaku na de pauze, bleef in eigen huis steken op 1-1 tegen Bologna.