Dries Mertens lijdt met Napoli pijnlijk puntenverlies in Italiaanse titelstrijd

Rode Duivel Dries Mertens is met zijn club Napoli niet verder gekomen dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel bij Sassuolo. Door het puntenverlies dreigen de Zuid-Italianen Juventus, dat later vanavond tegen AC Milan speelt, te zien uitlopen in de stand.

Matteo Politano bracht de thuisploeg halfweg de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Dries Mertens, zoals steeds in de basis gestart bij Napoli, kon daar niets aan veranderen tot zijn wissel in de 75ste minuut. Vijf minuten later lukten de blauwhemden wel nog de gelijkmaker. Het was Sassuolo-speler Rogerio die zijn eigen doelman verschalkte. Bij die 1-1 zou het echter blijven, waardoor Napoli bijzonder pijnlijk puntenverlies lijdt.

De Napolitanen proberen het monopolie van Juventus in de Italiaanse Serie A te breken, maar tellen nu één punt achterstand op de Oude Dame. Juventus speelt later vanavond nog tegen AC Milan en kan mits winst vier punten uitlopen op Napoli.