Pech voor Nainggolan: middenvelder valt geblesseerd uit met AS Roma

Radja Nainggolan strijdt de komende weken en maanden voor een plek in de WK-selectie, maar mogelijk staat hij even aan de kant. De middenvelder moest al na een kwartier geblesseerd het veld verlaten. Hij leek iets te hebben opgelopen aan de hamstrings. De ernst van de blessure is nog niet duidelijk, maar het Champions League-duel met Barcelona van aanstaande woensdag komt wel in het gedrang.