Mertens en Napoli maken Italiaanse titelstrijd weer spannend dankzij late goal ex-Genkenaar

Napoli heeft de Italiaanse titelstrijd weer ongemeen spannend gemaakt. De Napolitanen geraakten in een rechtstreekse topper tegen leider Juventus aanvankelijk niet voorbij de Turijnse muur, maar in de laatste minuut scoorde Kalidou Koulibaly, ex-speler van Racing Genk, de winning goal die alles weer mogelijk maakt in Italië. Want Napoli nadert in het klassement nu tot op één punt. Dries Mertens werd na het uur al naar de kant gehaald.