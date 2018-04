Onwaarschijnlijk: Juventus dreigt leiding te verspelen aan Napoli, maar scoort nog twee keer in laatste drie minuten

?? @Cuadrado en @G_Higuain trekken de scheve situatie in Giuseppe Meazza recht! Van 2-1 naar 2-3 in amper twee minuten! ???? #InterJuventus pic.twitter.com/A4Y8rnE4Kv

Juventus heeft een stap richting zevende opeenvolgende Italiaanse topper gezet na een zege in een sensationele topper op het veld van Inter. Tot minuut 87 zat Juventus tot over de oren in de penarie tegen tien Inter-spelers, maar Juan Cuadrado en Gonzalo Higuain zorgden alsnog voor een 2-3 zege. Daardoor loopt de Oude Dame vier punten uit op eerste achtervolger Napoli, dat morgen speelt op het veld van Fiorentina.

In Napels zagen ze het niet graag gebeuren, maar Juventus stond al heel vroeg op voorsprong. Douglas Costa (13.) trapte het leer overhoeks binnen.

Vijf minuten later moest Inter met een man minder voort. Matias Vecino ontving eerst geel, nadat hij op het been van Mandzukic was gaan staan. Na tussenkomst van de videoref veranderde de scheidsrechter het karton van kleur.

Rode kaart voor Vecino! ?? Een terechte beslissing? Inter moet dus met 10 een achterstand ombuigen in de tweede helft! #InterJuventus pic.twitter.com/MlsADA33bl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 april 2018

Op slag van rust moesten de beelden opnieuw uitsluitsel brengen. Blaise Matuidi vond de weg naar doel, maar stond wel degelijk buitenspel.

Ook na de pauze kroop Juventus ondanks het numerieke overwicht in een defensieve egelstelling. Mauro Icardi (52.) maalde er niet om en kopte de gelijkmaker voorbij Buffon.

Na een enorme misser van Gonzalo Higuain kwam Inter zelfs op voorsprong. Andrea Barzagli liep een voorzet van invaller Ivan Perisic zomaar in zijn eigen doel: 2-1.

.@Inter komt op voorsprong dankzij een doelpunt van de invaller Perisic ! 2?? - 1?? ! #InterJuventus pic.twitter.com/LZySo1CV0L — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 april 2018

Napoli lachte zijn tanden al bloot. Bij puntenverlies konden de Napolitanen zondag over Juve naar de eerste plaats springen, maar zover kwam het niet. Met twee doelpunten in evenveel minuten zette de Oude Dame de scheve situatie helemaal recht. Juan Cuadrado (87.) en Higuain (89.) waren de scherpschutters van dienst.

Juventus verzamelde 88 punten. Dat zijn er voorlopig vier meer dan Napoli, dat zondag naar Fiorentina afzakt.